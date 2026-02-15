Минобороны заявило о перехвате ещё 49 украинских БПЛА за вечер

Украинские боевики в течение всего дня пытаются атаковать российскую территорию. Перехвачено уже порядка 200 дронов. В течение последних трех часов силами противовоздушной обороны РФ сбито 49 украинских БПЛА. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.
Так, дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 15 февраля. Днем Минобороны сообщало об уничтожении еще 123 беспилотников ВСУ. Из них 15 дронов летели на Москву.
«Уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву», — сказано в сообщении.
Массированная атака ВСУ началась в ночь на 15 февраля. Российские системы противовоздушной обороны с 23:00 до 07:00 сбили 68 украинских беспилотников над регионами страны. БПЛА перехвачены и уничтожены над акваторией Азовского и Черного морей, а также над территориями нескольких регионов.