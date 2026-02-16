«Награды будут»: мать погибшего в зоне СВО актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении

Актер театра и кино Николай Ткаченко, погибший в зоне боевых действий, будет удостоен государственных наград Российской Федерации. Об этом сообщила его мать Инна Ткаченко в интервью ТАСС.
«Звонила в часть по поводу наград. Они подтвердили, что награды будут», — сказала мать погибшего.
Инна уточнила, что в военной части пока не указали, какие именно награды Николаю присудят. Она также опровергла информацию о якобы уже состоявшемся посмертном награждении сына орденом Мужества и медалью Жукова.
«Нет, это звонили мошенники, а их сейчас много, звонят каждый день по несколько раз. И кто какие только небылицы не сочиняет. Поэтому я перезвонила в часть», — пояснила мать и добавила, что поиски тела ее сына продолжаются, но новой информации пока не поступало.
Напомним, Николай Ткаченко был известен ролями в сериалах «Универ» и «СашаТаня», и театральных постановках. Актер находился в зоне специальной военной операции с 10 июня 2025 года.
Инна ткаченко добавила, что он служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Николай погиб в декабре 2025 года, возвращаясь после выполнения боевого задания.
Ранее в зоне СВО погиб руководитель одного из управ департамента администрации Белгорода Алексей Везенцев. Полгода назад он принял решение встать на защиту Родины и подписал контракт с Минобороны РФ. Везенцев героически погиб при выполнении боевых задач.
Бывший руководитель пресс-службы регионального управления ГИБДД и позднее — редактор газеты «Вятский край» Андрей Таджибаев погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевой задачи. Он подписал контракт с Минобороны в мае 2025 года.
Полянский добавил, что предоставил конкретные факты и информацию по каждому случаю. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ пообещал беспристрастно рассмотреть инциденты с гибелью российских журналистов.