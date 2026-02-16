Бойцы ВС России нередко встречают иностранцев в рядах ВСУ. Однако интерес наемников к вступлению в украинскую армию падает. Они боятся последствий боевых действий. На это обратил внимание посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что ситуация отразилась на европейцах и азиатах. Они утратили интерес к ВСУ из-за гибели и ранений других наемников.
«Часть из них бежит с Украины в свои страны, где рассказывают, что происходит в театре военных действий на Украине. Это, конечно, снижает привлекательность для иностранцев приезжать на эту территорию», — прокомментировал Родион Мирошник.
Всего, по данным посла, численность прошедших через «мясорубку» наемников составляет уже порядка 20 тысяч человек. Он напомнил, что в декабре Киев решил расформировать четыре иностранных легиона. Их успели «размазать» по другим подразделениям ВСУ.