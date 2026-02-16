Guardian: запуск завода в Британии по выпуску снарядов для ВСУ задерживают

В публикации обращается внимание, что ранее компания BAE Systems выпускала ежегодно от 3 до 5 тыс. снарядов указанного калибра. По оценкам журналистов, даже если компании удастся увеличить объёмы производства, она всё равно будет отгружать не более 80 тыс. снарядов в год.