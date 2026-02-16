Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: запуск завода в Британии по выпуску снарядов для ВСУ задерживают

Предприятие по производству снарядов калибра 155 мм в южном Уэльсе не могут запустить уже полгода.

Источник: Аргументы и факты

В Британии задерживается запуск предприятия по производству артиллерийских снарядов для восполнения истощённых арсеналов и передаче их Украине, сообщила газета The Guardian.

Журналисты уточнили, что завод находится в городке Гласкоде в южном Уэльсе. Объект планировали запустить ещё летом 2025 года. В оборонной компании BAE Systems, которая владеет заводом, заявили, что задержка якобы связана с решением удвоить производственные мощности.

В организации также отметили, что линия по выпуску будто бы уже готова и проходит «этап испытаний». Британские власти утверждают, что работа предприятия позволила бы стране нарастить в 16 раз производство снарядов калибра 155 мм.

В публикации обращается внимание, что ранее компания BAE Systems выпускала ежегодно от 3 до 5 тыс. снарядов указанного калибра. По оценкам журналистов, даже если компании удастся увеличить объёмы производства, она всё равно будет отгружать не более 80 тыс. снарядов в год.

Для сравнения The Guardian уточнила, что предприятие компании Rheinmetall, которое начало работу в 2025 году в Германии, согласно планам, может начать производить к 2027 году 1,1 млн снарядов.

Напомним, в конце мая премьер-министр Британии заявил, что Соединённое Королевство построит по меньшей мере шесть предприятий по производству боеприпасов и нарастит количество дальнобойных ракет, которые находятся на вооружении британских войск. Глава правительства утверждал, что Лондону якобы приходится укреплять военную сферу.