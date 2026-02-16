Guardian: запуск завода в Британии по выпуску снарядов для ВСУ задерживают

В Британии задерживается запуск предприятия по производству артиллерийских снарядов для восполнения истощённых арсеналов и передаче их Украине, сообщила газета The Guardian.
Журналисты уточнили, что завод находится в городке Гласкоде в южном Уэльсе. Объект планировали запустить ещё летом 2025 года. В оборонной компании BAE Systems, которая владеет заводом, заявили, что задержка якобы связана с решением удвоить производственные мощности.
В организации также отметили, что линия по выпуску будто бы уже готова и проходит «этап испытаний». Британские власти утверждают, что работа предприятия позволила бы стране нарастить в 16 раз производство снарядов калибра 155 мм.
В публикации обращается внимание, что ранее компания BAE Systems выпускала ежегодно от 3 до 5 тыс. снарядов указанного калибра. По оценкам журналистов, даже если компании удастся увеличить объёмы производства, она всё равно будет отгружать не более 80 тыс. снарядов в год.
Для сравнения The Guardian уточнила, что предприятие компании Rheinmetall, которое начало работу в 2025 году в Германии, согласно планам, может начать производить к 2027 году 1,1 млн снарядов.
Напомним, в конце мая премьер-министр Британии заявил, что Соединённое Королевство построит по меньшей мере шесть предприятий по производству боеприпасов и нарастит количество дальнобойных ракет, которые находятся на вооружении британских войск. Глава правительства утверждал, что Лондону якобы приходится укреплять военную сферу.