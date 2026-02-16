Ричмонд
ВСУ пытались атаковать Брянскую область более 12 часов: власти рассказали о последствиях

Электричество и тепло частично пропали в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ устроили массированную атаку на Брянскую область. В течение дня, 15 февраля, российские силы ПВО отражали воздушные удары. В результате атаки ВСУ в регионе частично пропали тепло и электричество. Об этом уведомил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в пяти муниципалитетах региона. Атака велась более 12 часов. К настоящему моменту в регионе объявлен отбой беспилотной опасности.

«В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество», — сообщил Александр Богомаз.

К 20:00 15 февраля российские военные уничтожили над областью свыше 170 беспилотников ВСУ, уточнил губернатор. Он отметил работу бойцов подразделений Минобороны, бригады «БАРС — Брянск» и спецподразделений Росгвардии.

Александр Богомаз оповестил о прибытии аварийных бригад к местам ЧП. С вечера специалисты ведут работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения.

Всего над Россией за сутки перехватили уже более 200 украинских дронов. В течение вечера 15 февраля силами противовоздушной обороны РФ сбито 49 украинских БПЛА. Массированная атака на регионы велась весь день. Минобороны около 19:00 сообщало об уничтожении еще 123 беспилотников ВСУ. Из них 15 дронов летели на Москву. Всего на подлете к столице РФ сбили порядка 19 БПЛА.

Большое количество беспилотников запустили и по Белгородской области. Регион стал целью массированного обстрела со стороны ВСУ. Белгород и Белгородская область активно отражали налеты в течение всего дня. Пострадавших нет, сообщили местные власти. Утверждается, что аварийные и оперативные службы занимаются оценкой масштабов разрушений.

Прошлой ночью ударам подвергся Краснодарский край. В населенном пункте Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. К тушению пожара привлекли 67 специалистов и 20 единиц профтехники. На месте ЧП работали, в том числе, сотрудники регионального МЧС России.

