ВСУ нанесли удары по Белгородскому району: в оперштабе сообщили о последствиях

Только за субботу боевики ВСУ ударили по 33 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области. По региону выпустили 63 украинских беспилотника и 36 боеприпасов. За сутки погибли два человека, более десяти получили различные ранения. Противник ударил по Белгороду десятью снарядами. На территории одного из атакованных объектов погибли два энергетика. Еще пятеро работников получили ранения. Один из пострадавших прибыл в больницу в тяжелом состоянии. В Белгороде получили повреждения 94 квартиры, частный дом, коммерческий объект и 14 автомобилей.