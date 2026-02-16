ВСУ нанесли удары по Белгородскому району: в оперштабе сообщили о последствиях

Белгородская область в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. К вечеру 15 февраля власти региона зафиксировали повреждения на объектах энергетики. В настоящий момент выясняется масштаб нанесенного ущерба. Об этом проинформировали в оперативном штабе Белгородской области.
Целью ВСУ стали Белгород и Белгородский округ. В оперштабе назвали серьезными повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Информация будет уточняться.
«Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным регионального оперштаба, в результате обстрела пострадал мирный житель. Он получил ранения после удара FPV-дрона по автомобилю. Инцидент произошел в населенном пункте Никольское Белгородского округа. Отмечается, что мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали.
«Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла», — оповестили в оперативном штабе.
Днем ранее дрон ВСУ вновь атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. В результате травмы получили два человека. Беспилотник ударил по автомобилю вблизи Белгорода. Двух мирных жителей доставили в больницу. Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, а женщина поступила в медучреждение с минно-взрывной травмой и баротравмой. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Они продолжают лечение в амбулаторных условиях.
Только за субботу боевики ВСУ ударили по 33 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области. По региону выпустили 63 украинских беспилотника и 36 боеприпасов. За сутки погибли два человека, более десяти получили различные ранения. Противник ударил по Белгороду десятью снарядами. На территории одного из атакованных объектов погибли два энергетика. Еще пятеро работников получили ранения. Один из пострадавших прибыл в больницу в тяжелом состоянии. В Белгороде получили повреждения 94 квартиры, частный дом, коммерческий объект и 14 автомобилей.