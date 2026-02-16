Ричмонд
Боец Кай: под Цветковым штурмовики РФ три дня отбивали накаты ВСУ

Украинская армия активно применяла FPV-дроны и тяжелые гексокоптеры, рассказал военнослужащий.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 16 февраля. /ТАСС/. Трое российских штурмовиков, оказавшихся в полуокружении в Цветковом в Запорожской области, три дня отбивали накаты ВСУ. Об этом рассказал ТАСС участник тех событий, штурмовик 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Кай.

«Командование сказало, что мы втроем оказались в полуокружении, и около трех дней [мы] сдерживали накаты. Они (ВСУ — прим. ТАСС) действовали очень агрессивно», — рассказал боец.

Он уточнил, что ВСУ активно применяли FPV-дроны и тяжелые гексокоптеры.

15 февраля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Цветковое в Запорожской области.