Боец Кай: под Цветковым штурмовики РФ три дня отбивали накаты ВСУ

ДОНЕЦК, 16 февраля. /ТАСС/. Трое российских штурмовиков, оказавшихся в полуокружении в Цветковом в Запорожской области, три дня отбивали накаты ВСУ. Об этом рассказал ТАСС участник тех событий, штурмовик 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Кай.