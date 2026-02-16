Ричмонд
ВСУ от действий «Востока» потеряли три станции Starlink

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили за минувшие сутки 5 беспилотников самолетного типа, 17 пунктов управления беспилотной авиацией и 3 станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 3 станции спутниковой связи Starlink, 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.