ВСУ от действий «Востока» потеряли три станции Starlink
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили за минувшие сутки 5 беспилотников самолетного типа, 17 пунктов управления беспилотной авиацией и 3 станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.