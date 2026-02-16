Ричмонд
«Гиацинт-Б» уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Расчет разведывательного БПЛА «Орлан-10» подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» скорректировал боевую работу ствольной артиллерии по пункту дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Расчеты разведывательных БПЛА самолетного типа отдельного батальона войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии «Днепра» ежедневно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижения техники и живой силы противника.

«Оператор разведывательного БПЛА “Орлан-10” обнаружил пункт временной дислокации противника с личным составом. Координаты военного объекта ВСУ были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Расчет 152-мм орудия “Гиацинт-Б” в течение нескольких минут размаскировал орудие и одним пристрелочным и двумя точными выстрелами уничтожил обнаруженную цель на правом берегу Днепра», — сказали там.

Кадры объективного контроля подтвердили результативную совместную боевую работу расчета операторов «Орлан-10» и артиллеристов.

«Мы корректируем артиллерию, наводим ее, помогаем произвести точное поражение, — рассказал начальник расчета БПЛА “Орлан-10” с позывным Сильвер. — Также выявляются орудия противника, ствольная артиллерия. По ней тоже стараются отрабатывать либо наши артиллеристы, а в случае, если дальность не позволяет, — используются БПЛА типа “Ланцет” либо “Молнии”.

В ведомстве уточнили, что совместная боевая работа подразделений войск беспилотных систем и расчетов артиллерии показывает высокую результативность в выполнении задач по нанесению огневого поражения противнику.

