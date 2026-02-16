Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопления ВСУ у Красноармейска

«Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” алейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” нанес результативный артиллерийский удар по живой силе украинских формирований, укрывавшихся в лесополосе на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что действия расчета «Град» обеспечили продвижение российских штурмовых подразделений, создав условия для развития наступательных действий.
