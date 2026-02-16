Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Сумской области

Артиллерийские расчеты Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки «Север» успешно выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых групп ВДВ, создающих полосу безопасности у границ РФ в Сумской области Украины.
«В ходе выполнения задач по разведке позиций ВСУ оператором разведывательного БПЛА “крылатой пехоты” было обнаружено скопление личного состава противника в укрытиях опорного пункта, оборудованного у развилки одной из дорог. Координаты были оперативно переданы на пункт управления гаубичного артиллерийского дивизиона парашютно-десантного полка. Гвардейцы-артиллеристы, получив координаты, размаскировали 122-мм орудие Д-30, навелись и точными попаданиями уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытиях опорного пункта», — сказали там.
Кадры объективного контроля, полученные с разведывательного БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение цели и уничтожение пехоты противника. После результативной работы расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие.