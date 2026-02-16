ВС РФ «Солнцепеком» сожгли опорный пункт ВСУ в Запорожской области

«В Запорожской области был выявлен укрепленный опорный пункт ВСУ, оборудованный укрытиями и инженерными заграждениями. После передачи координат на командный пункт задачу на уничтожение объекта получил расчет ТОС “Солнцепек” группировки “Восток”. Расчет выполнил пуск термобарических боеприпасов по выявленной позиции. В результате удара опорный пункт и живая сила противника были уничтожены», — говорится в сообщении.