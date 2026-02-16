«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки и Благодатовки. Уничтожено 10 боевиков и 2 пикапа», — сказал Бигма.
ВС РФ отразили две контратаки украинских формирований возле Купянска
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.