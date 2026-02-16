ВС РФ отразили две контратаки украинских формирований возле Купянска

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки и Благодатовки. Уничтожено 10 боевиков и 2 пикапа», — сказал Бигма.