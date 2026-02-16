В Сумской области российские бойцы уничтожили отряд ВСУ в опорном пункте

Артиллеристы Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения нанесли удары из орудия Д-30 по группе украинских солдат, которые укрывались в опорном пункте на сумском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
Цель удалось обнаружить в ходе разведки позиций, которую проводил оператор беспилотного летательного аппарата. Он заметил скопление украинских солдат, находившихся в укрытии. Объект располагался возле развилки одной из дорог.
«Гвардейцы-артиллеристы, получив координаты, размаскировали 122-мм орудие Д-30, навели и точными попаданиями уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытиях опорного пункта», — отметили в Минобороны РФ.
Разведывательный дрон передал кадры, подтверждающие ликвидацию сил противника, после чего расчёт Д-30 оперативно замаскировал орудие и вернулся в укрытие. В ведомстве уточнили, что артиллеристы служат в составе группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ. Они успешно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений, которые создают полосу безопасности в Сумской области.
Напомним, 14 февраля сообщалось, что украинские военные попытались провести контратаку в Краснопольском районе на сумском направлении, используя две штурмовые группы, однако бойцы группировки войск «Север» ВС РФ нанесли им комплексное огневое поражение. Противник хотел атаковать с разных участков, но был заблаговременно выявлен разведкой.