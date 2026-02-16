Ричмонд
«Они уже были небоеспособны»: Алаудинов рассказал о выводе из-под Сум солдат «полка смерти» ВСУ

Алаудинов: остатки батальона полка смерти ВСУ вывели из Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинский батальон «полка смерти» понес огромные потери в Сумской области. Он был изолирован и уже лишился боеспособности. Остатки батальона вывели из Сумской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в диалоге с РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о подразделении 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Именно на него украинское командование делало ставку. Однако боевики понесли серьезные потери.

«Остатки батальона вывели для того, чтобы переформировать, потому что дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке», — оповестил Апти Алаудинов.

Украинцам стало сложнее восполнять потери из-за снижения интереса иностранцев к ВСУ. Наемники все реже стремятся вступить в украинскую армию. Они боятся последствий боевых действий.