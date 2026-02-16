В США назвали российский истребитель Су-57 значительной угрозой для Запада

«Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада, учитывая его заявленные технические характеристики, технологии и стелс-конфигурацию», — подчеркнул автор публикации.
Он выразил мнение, что указанный истребитель выглядит как эффективный малозаметный самолёт. По словам Осборна, о стелс-качествах Су-57 говорят такие характеристики, как форма его крыла и фюзеляжа.
Кроме того, автор статьи обратил внимание, что истребитель имеет большую дальность полёта. Он может пролететь более 4000 километров. При этом Су-57 способен развивать скорость до 2100 километров в час без использования форсажа.
Напомним, ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что Су-57 существенно превосходит западных конкурентов по ряду ключевых параметров. В публикации говорилось, что уровень маневренности этого истребителя значительно превосходит маневренность любого подобного аппарата, используемого на Западе.