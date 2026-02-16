Украинские солдаты уничтожили почти всю группу своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен на Запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал российский стрелок с позывным «Кай».
По его словам, группу украинских солдат из шести человек сопровождал к точке дислокации российских бойцов дрон ВС РФ.
«Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары», — рассказал собеседник агентства.
«Кай» добавил, что ВСУ били по своим дронами. В итоге в живых остались только двое.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские заградительные отряды уничтожают собственных солдат, возвращающихся из плена.
Нередки также случаи, когда боевики ВСУ расстреливают своих солдат, отступающих с позиций.