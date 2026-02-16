Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА

Напомним, что с шести часов вечера 15 февраля в воздушной гавани действовали ограничения на прием и выпуск судов. Их пришлось ввести в целях безопасности из-за угрозы атаки БПЛА. Сначала в аэропорту сообщили о задержке пяти рейсов, но, согласно актуальным данным, задержаны были девять рейсов. Соблюдение прав пассажиров контролировалось Приволжской транспортной прокуратурой. Причем задержки рейсов по разным причинам в это воскресенье произошли не только в Нижнем Новгороде, но и в Казани, Кирове и Уфе.