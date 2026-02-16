Ричмонд
В Тофаларии родным погибших участников СВО передали памятные часы и благодарственные письма Губернатора

Иркутская область, НИА-Байкал — Труднодоступную территорию Нижнеудинского района — Тофаларию, где проживает коренной малочисленный народ тофалары, посетили начальник управления Губернатора и Правительства по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова и Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

Источник: НИА Байкал

По поручению Губернатора Игоря Кобзева проживающим в этой территории родным погибших участников СВО вручили благодарственные письма главы региона и памятные часы.

«В поселке Алыгджер мы навестили отца и бабушку погибшего Сергея Токуева, маму Арсения Смещикова. Еще одну семью в селе Верхняя Гутара посетят представители администрации Нижнеудинского района. Они же решают все вопросы по сопровождению семей погибших, оказанию им необходимой помощи», — отметила Ольга Куриленкова.

В Алыгджере и Нерхе с участием мэра Нижнеудинского района Анатолия Крупенева и команды администрации состоялись встречи с главами муниципальных образований и жителями, личный прием граждан. Все обозначенные вопросы взяты в работу, сообщает пресс-служба облправительства. Ольга Куриленкова и Светлана Семенова также посетили Дома культуры, школы, Этнографический центр Тофаларии.