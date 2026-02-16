В Тофаларии родным погибших участников СВО передали памятные часы и благодарственные письма Губернатора

По поручению Губернатора Игоря Кобзева проживающим в этой территории родным погибших участников СВО вручили благодарственные письма главы региона и памятные часы.
«В поселке Алыгджер мы навестили отца и бабушку погибшего Сергея Токуева, маму Арсения Смещикова. Еще одну семью в селе Верхняя Гутара посетят представители администрации Нижнеудинского района. Они же решают все вопросы по сопровождению семей погибших, оказанию им необходимой помощи», — отметила Ольга Куриленкова.
В Алыгджере и Нерхе с участием мэра Нижнеудинского района Анатолия Крупенева и команды администрации состоялись встречи с главами муниципальных образований и жителями, личный прием граждан. Все обозначенные вопросы взяты в работу, сообщает пресс-служба облправительства. Ольга Куриленкова и Светлана Семенова также посетили Дома культуры, школы, Этнографический центр Тофаларии.