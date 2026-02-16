В Тофаларии родным погибших участников СВО передали памятные часы и благодарственные письма Губернатора

В Алыгджере и Нерхе с участием мэра Нижнеудинского района Анатолия Крупенева и команды администрации состоялись встречи с главами муниципальных образований и жителями, личный прием граждан. Все обозначенные вопросы взяты в работу, сообщает пресс-служба облправительства. Ольга Куриленкова и Светлана Семенова также посетили Дома культуры, школы, Этнографический центр Тофаларии.