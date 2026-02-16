Ричмонд
В Татарстане ночью три часа действовал режим беспилотной опасности

Сегодня с 02.10 до 05.10 на территории Республики Татарстан действовал режим беспилотной опасности. Сообщение об этом этом появилось в официальном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — говорится в уведомлении ведомства.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики не вводились.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

