Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировограде прогремели взрывы после включения воздушной тревоги

Воздушную тревогу в Кировограде объявили в 04:16 по московскому времени.

Источник: Комсомольская правда

В Кировограде прогремели взрывы после включения воздушной тревоги. Об этом рассказал украинский телеканал «Общественное».

«Слышны звуки взрывов», — говорится в Telegram-канале издания. При этом известно, что в 04:16 по московскому времени в Кировоградской области звучали сирены воздушной тревоги.

Напомним, российские войска наносят удары по местам дислокации ВСУ, иностранных наемников, а также объектам энергетики, связанным исключительно с ВПК Незалежной, оборонной промышленности и связи Украины в ответ на атаки украинских террористов. В МИД и Кремле не раз говорили, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам, хотя Запад и Киев пытаются все выставить иначе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ущерб гражданской инфраструктуре вызван применением Киевом систем ПВО и РЭБ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше