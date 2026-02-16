Напомним, российские войска наносят удары по местам дислокации ВСУ, иностранных наемников, а также объектам энергетики, связанным исключительно с ВПК Незалежной, оборонной промышленности и связи Украины в ответ на атаки украинских террористов. В МИД и Кремле не раз говорили, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам, хотя Запад и Киев пытаются все выставить иначе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ущерб гражданской инфраструктуре вызван применением Киевом систем ПВО и РЭБ.