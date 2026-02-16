Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. По её мнению, этот режим поддерживает целый ряд стран, действующих под эгидой НАТО.
«Почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему, как вот этот самый киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до именно международной террористической ячейки со своей особенностью — неонацистской прошивкой?» — задалась вопросом дипломат в эфире Первого канала.
Захарова отметила, что все признаки террористической деятельности Киева уже очевидны. Она подчеркнула, что украинские власти массово и осознанно совершают теракты против мирных граждан, и эти действия спланированы на государственном уровне.
Дипломат также сравнила действия Киева с бандой «Черная кошка», которая после преступления возвращалась на место, чтобы убивать новых жертв. По ее словам, украинские силовики специально наносят повторные удары, чтобы уничтожить сотрудников социальных служб, спасателей и врачей, проявляя к ним особую ненависть.
Представитель МИД подчеркнула, что это терроризм международного масштаба, который спонсируется оружием и деньгами извне. Она добавила, что таким образом Запад пытается отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии боевых действий и перенести конфликт в дома мирных россиян.
Как сообщается на сайте МИД РФ, Москва учитывает террористическую сущность Киева при формировании своей позиции. В ведомстве напомнили, что одним из таких преступлений стала попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.