В Екатеринбурге продлен срок единовременной выплаты участникам СВО

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Благодаря увеличению размера региональной единовременной выплаты до 2,7 млн рублей, федеральной (400 тысяч рублей) и муниципальной (200 тысяч рублей), при заключении контракта екатеринбуржцы смогут рассчитывать на выплату в 3,3 млн рублей.