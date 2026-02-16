Ричмонд
На западе Украины мужчина бросил гранату в группу людей, три человека пострадали

На Украине мужчина бросил гранату в людей, с которыми у него произошел конфликт.

Источник: Комсомольская правда

В Черновцах на западе Украины мужчина бросил гранату в группу людей. В результате инцидента пострадали три человека, сообщило областное управление Нацполиции.

По информации источника, у 32-летнего местного жителя произошел конфликт с группой людей. В какой-то момент мужчина бросил в своих оппонентов гранату.

Ранения получили три человека, также пострадал автомобиль. Известно, что взорвавшего гранату мужчину задержали.

Подобные инциденты в Незалежной из-за большого числа оружия на руках у граждан происходят все чаще. Так, в прошлом году в украинском Житомире произошёл теракт — неизвестный мужчина бросил в толпу людей гранату, собравшуюся возле местного супермаркета. Никто не погиб, но пострадавших было много.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2023 году на Украине был похожий случай, когда депутат закарпатского заксобрания бросил гранату в кабинете, где проходило заседание.