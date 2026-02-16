Экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко официально предъявили обвинение в отмывании денег. Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), теперь экс-чиновник проходит по делу «Мидас» не просто как фигурант, а как участник преступной схемы.
В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что их ведомство вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расширили список подозреваемых по громкому делу «Мидас». Правоохранители заявили, что разоблачили бывшего главу Минэнерго, который занимал этот пост с 2021 по 2025 год, на отмывании денег и участии в преступной организации.
За день до официального объявления обвинения украинские СМИ сообщили о задержании политика. По информации издания «Украинская правда», Галущенко пытался покинуть страну, но его сняли с поезда прямо перед границей.
В самом антикоррупционном бюро подтвердили, что задержание экс-министра прошло именно в рамках расследования дела «Мидас», которое касается масштабной коррупции в энергетической отрасли страны. Отметим, что дело «Мидас» связано с «кошельком» Зеленского Тимуром Миндичем.