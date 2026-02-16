Ричмонд
Экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег

Галущенко теперь проходит как фигурант крупной коррупционной схемы «Мидас».

Источник: Комсомольская правда

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко официально предъявили обвинение в отмывании денег. Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), теперь экс-чиновник проходит по делу «Мидас» не просто как фигурант, а как участник преступной схемы.

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что их ведомство вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расширили список подозреваемых по громкому делу «Мидас». Правоохранители заявили, что разоблачили бывшего главу Минэнерго, который занимал этот пост с 2021 по 2025 год, на отмывании денег и участии в преступной организации.

За день до официального объявления обвинения украинские СМИ сообщили о задержании политика. По информации издания «Украинская правда», Галущенко пытался покинуть страну, но его сняли с поезда прямо перед границей.

В самом антикоррупционном бюро подтвердили, что задержание экс-министра прошло именно в рамках расследования дела «Мидас», которое касается масштабной коррупции в энергетической отрасли страны. Отметим, что дело «Мидас» связано с «кошельком» Зеленского Тимуром Миндичем.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
