Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации поразили хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Качаново Полтавской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Специалисты войск беспилотных систем поразили соответствующий вражеский объект в районе населенного пункта Качаново Полтавской области с применением БПЛА «Герань».
Напомним, российские войска наносят наносить удары по энергетической инфраструктуре противника, связанный с ВПК Украины, в ответ на украинские атаки в разных регионах РФ.
Ранее сайт KP.RU писал, что ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Российские войска также поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения и места хранения и запуска БПЛА ВСУ.