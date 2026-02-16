Ричмонд
WSJ: военные в США впервые транспортировали атомный реактор на самолёте

Компоненты атомного реактора Valar Atomics Ward 250 перевозились в США на трёх военно-транспортных самолётах Boeing C-17.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные впервые использовали самолёт для перевозки атомного реактора, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Военные США впервые транспортировали самолётом миниатюрный ядерный реактор», — сказано в статье.

Журналисты уточняют, что полёт проходил 15 февраля. Для доставки были задействованы три военно-транспортных самолёта Boeing C-17 Globemaster III. На их борту разместили компоненты реактора Valar Atomics Ward 250.

Элементы оборудования транспортировались с авиабазы Марч (штат Калифорния). Самолёты приземлились на базе ВВС Хилл в штате Юта. Рядом с этим местом находится объект, на котором Valar Atomics собирается испытать доставленный реактор.

Тестирование оборудования начнут с мощности в 250 киловатт. При этом реактор может генерировать до 5 мегаватт, снабжая энергией около пяти тысяч домов.

Напомним, в мае стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп поручил построить в Соединённых Штатах к 2030 году 10 новых крупных ядерных реакторов. Он также потребовал от министерства энергетики США содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт. В июне газета Financial Times написала, что американская энергетическая компания Westinghouse начала переговоры о строительстве 10 ядерных реакторов. Отмечалось, что реализация этой инициативы может обойтись в 75 миллиардов долларов.

