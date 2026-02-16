WSJ: военные в США впервые транспортировали атомный реактор на самолёте

Напомним, в мае стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп поручил построить в Соединённых Штатах к 2030 году 10 новых крупных ядерных реакторов. Он также потребовал от министерства энергетики США содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт. В июне газета Financial Times написала, что американская энергетическая компания Westinghouse начала переговоры о строительстве 10 ядерных реакторов. Отмечалось, что реализация этой инициативы может обойтись в 75 миллиардов долларов.