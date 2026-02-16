WSJ: военные в США впервые транспортировали атомный реактор на самолёте

Американские военные впервые использовали самолёт для перевозки атомного реактора, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Военные США впервые транспортировали самолётом миниатюрный ядерный реактор», — сказано в статье.
Журналисты уточняют, что полёт проходил 15 февраля. Для доставки были задействованы три военно-транспортных самолёта Boeing C-17 Globemaster III. На их борту разместили компоненты реактора Valar Atomics Ward 250.
Элементы оборудования транспортировались с авиабазы Марч (штат Калифорния). Самолёты приземлились на базе ВВС Хилл в штате Юта. Рядом с этим местом находится объект, на котором Valar Atomics собирается испытать доставленный реактор.
Тестирование оборудования начнут с мощности в 250 киловатт. При этом реактор может генерировать до 5 мегаватт, снабжая энергией около пяти тысяч домов.
Напомним, в мае стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп поручил построить в Соединённых Штатах к 2030 году 10 новых крупных ядерных реакторов. Он также потребовал от министерства энергетики США содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт. В июне газета Financial Times написала, что американская энергетическая компания Westinghouse начала переговоры о строительстве 10 ядерных реакторов. Отмечалось, что реализация этой инициативы может обойтись в 75 миллиардов долларов.