Также он отметил, что Украина участвует только одним ресурсом в конфликте — человеческим. А всё остальное Киев получает от западных стран. При этом данный ресурс для киевского режима является очень ценным, из-за чего Зеленский будет ухудшать или увеличивать списки категорий населения для отправки их на передовую.