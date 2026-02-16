Из-за мобилизации на Украине останется только сам глава киевского Владимир Зеленский и его друзья-депутаты из партии «Слуга народа». Об этом заявил агентству РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что на Украине вносят изменения в перечень профессий, которые подпадают под бронь. Таким образом сужается круг людей, которые могут избежать призыва по мобилизации.
«Я думаю, в конечном итоге там останутся друзья Зеленского, депутаты “Слуги народа” и прочих деятелей», — заявил Мирошник.
Также он отметил, что Украина участвует только одним ресурсом в конфликте — человеческим. А всё остальное Киев получает от западных стран. При этом данный ресурс для киевского режима является очень ценным, из-за чего Зеленский будет ухудшать или увеличивать списки категорий населения для отправки их на передовую.
Ранее KP.RU писал, что Минобороны Украины готовит законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации. В ближайшее время они будут представлены комитету, после чего их будут обсуждать в Верховной раде.