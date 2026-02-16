В Петербурге обманули с зарплатой на 200 тысяч ветерана СВО

В Санкт-Петербурге организовали проверку после жалобы участника специальной военной операции. В пресс-службе прокуратуры рассказали подробности.
Мужчина рассказал сотрудникам ведомства, что после окончания срока прохождения службы он устроился на работу в одну из коммерческих организаций. Но с ветераном СВО трудовой договор не оформляли.
Новоиспеченного работника обманули с зарплатой, выплатив не весь положенный объем. Тогда в деле начал разбираться прокурор Красносельского района.
Он подал иск в суд, чтобы недобросовестного работодателя привлекли к ответственности. По итогу требования прокурора удовлетворили. Компания выплатит мужчине около 200 тысяч рублей, а также компенсацию за несвоевременный расчет.