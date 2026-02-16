В ходе СВО погиб футболист из Евпатории Сергей Петров

В 2023 году Петров вернулся в Крым, выступал за «Алустон». Позже уехал в Узбекистан, где играл за «Машал» и «Коканд». Карьеру завершил из-за травмы, но продолжал поддерживать форму и иногда выходил на поле «ТаврияЭнерго».