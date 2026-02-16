В ходе СВО погиб футболист из Евпатории Сергей Петров

Игрок ФК «ТаврияЭнерго» Сергей Петров погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольной федерации Евпатории.
Сергей Петров — воспитанник тренера Александра Бабенко. Профессиональную карьеру начинал в луцкой «Волыни» под руководство Виталия Кварцяного, вызывался в молодежную сборную Украины. Затем играл в первой лиге Украины за кировоградскую «Звезду», ФК «Львов», «Рух», «Металлист 1925» и «Агрбизнес».
В 2023 году Петров вернулся в Крым, выступал за «Алустон». Позже уехал в Узбекистан, где играл за «Машал» и «Коканд». Карьеру завершил из-за травмы, но продолжал поддерживать форму и иногда выходил на поле «ТаврияЭнерго».
В июне 2024 года Сергей добровольцем ушел на СВО, служил в штурмовой бригаде на Покровском направлении.
«Сергей останется в нашей памяти и воспоминаниях навсегда. Информации о дне захоронения, помощь матери будет дополнительно», — говорится в сообщении федерации.