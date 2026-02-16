Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА «Герань» уничтожили склад ГСМ в Полтавской области. Видео

Удар по логистике ВСУ: российские дроны «Герань» поразили хранилище топлива в Полтавской области. Видео от Министерства обороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские войска нанесли точечный удар по объекту топливной инфраструктуры на территории Украины. В Полтавской области поражено хранилище горюче-смазочных материалов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Согласно информации ведомства, атака на стратегический объект была осуществлена с использованием ударных дронов-камикадзе «Герань». Уничтожение топливных хранилищ в тылу противника нарушает логистические цепочки и затрудняет снабжение украинских подразделений на линии боевого соприкосновения.

Ранее телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщал о применении модифицированных беспилотников «Герань-2». Обновленные аппараты получили видеокамеру и радиомодем, допускающий их удаленное управление в реальном времени. Доработанные дроны теперь имеют возможность атаковать подвижные цели и точнее наводиться на объекты, что значительно повышает эффективность их применения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше