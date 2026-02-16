БПЛА «Герань» уничтожили склад ГСМ в Полтавской области. Видео

Российские войска нанесли точечный удар по объекту топливной инфраструктуры на территории Украины. В Полтавской области поражено хранилище горюче-смазочных материалов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.
Согласно информации ведомства, атака на стратегический объект была осуществлена с использованием ударных дронов-камикадзе «Герань». Уничтожение топливных хранилищ в тылу противника нарушает логистические цепочки и затрудняет снабжение украинских подразделений на линии боевого соприкосновения.
Ранее телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщал о применении модифицированных беспилотников «Герань-2». Обновленные аппараты получили видеокамеру и радиомодем, допускающий их удаленное управление в реальном времени. Доработанные дроны теперь имеют возможность атаковать подвижные цели и точнее наводиться на объекты, что значительно повышает эффективность их применения.