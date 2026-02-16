Эксперт раскрыл, где ВСУ могут прятать сборочные цеха БПЛА

«Сборку даже крупных дронов, дальнобойных, можно разместить на небольших объектах, не похожих на промышленные. Они могут монтировать БПЛА и под землей. Можно прикрыться территорией, например, бывшего пионерского лагеря», — уточнил он.
Эксперт отметил, что на западе Украины сосредоточены военные бункеры, которые остались со времен СССР. Он уточнил, что это замаскированные командные пункты, помещения для укрытий командования служащих первой ракетной армии в Виннице. Дандыкин добавил, что накопленные запасы дронов используют для массированных налетов по российской территории.
По мнению эксперта, такие хранилища требуется уничтожать, как и объекты ПВО ВСУ.
Ранее о том, что Украина «накопила» дроны и теперь будет «кошмарить» российские территории, рассказал член Общественной палаты России Владимир Рогов. Он считает, что теперь Киев способен реализовывать массированные атаки БПЛА.