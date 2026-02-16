Ричмонд
Эксперт раскрыл, где ВСУ могут прятать сборочные цеха БПЛА

Украинские вооруженные силы могут организовать сборку беспилотных летательных аппаратов в подземных бункерах, в подвальных помещениях, в том числе под бывшими пионерскими лагерями. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru допустил, что многие сборочные цеха БПЛА и места их складирования располагаются в западной части Украины.

«Сборку даже крупных дронов, дальнобойных, можно разместить на небольших объектах, не похожих на промышленные. Они могут монтировать БПЛА и под землей. Можно прикрыться территорией, например, бывшего пионерского лагеря», — уточнил он.

Эксперт отметил, что на западе Украины сосредоточены военные бункеры, которые остались со времен СССР. Он уточнил, что это замаскированные командные пункты, помещения для укрытий командования служащих первой ракетной армии в Виннице. Дандыкин добавил, что накопленные запасы дронов используют для массированных налетов по российской территории.

По мнению эксперта, такие хранилища требуется уничтожать, как и объекты ПВО ВСУ.

Ранее о том, что Украина «накопила» дроны и теперь будет «кошмарить» российские территории, рассказал член Общественной палаты России Владимир Рогов. Он считает, что теперь Киев способен реализовывать массированные атаки БПЛА.

