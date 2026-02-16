Снова опасность БПЛА объявили в Воронежской области 16 февраля

Второй раз с утра 16 февраля в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в 10:50 сообщил губернатор Александр Гусев в своих официальных пабликах.
Глава региона призвал население сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.
Ранее такой же режим был введен в регионе в 8:50 утра и отменен спустя 22 минуты.
