Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снова опасность БПЛА объявили в Воронежской области 16 февраля

Силы ПВО региона приведены в готовность.

Источник: Комсомольская правда

Второй раз с утра 16 февраля в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в 10:50 сообщил губернатор Александр Гусев в своих официальных пабликах.

Глава региона призвал население сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

Ранее такой же режим был введен в регионе в 8:50 утра и отменен спустя 22 минуты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше