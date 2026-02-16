Ричмонд
Коц: в России началось тестирование «аэростатной» замены Starlink для фронта

Александр Коц рассказал о первом полете аппарата «Барраж-1», который призван обеспечить связь российских подразделений в зоне СВО. Платформа способна поднять 100 кг оборудования на высоту 20 км и рассматривается как эффективное средство для обеспечения фронтового интернета и управления беспилотными системами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Pierre Crom/Getty Images

В России прошли успешные испытания новой стратосферной платформы «Барраж-1», способной обеспечить устойчивой связью зону боевых действий. О полете уникального аппарата пишет военный корреспондент Александр Коц.

Аппарат представляет собой высотный аэростат, который может поднимать до 100 кг полезной нагрузки на высоту 20 км, и такая высота идеальна для создания «зонтика» широкополосного интернета над фронтом и прифронтовой зоной. Платформа находится выше зоны действия ПВО малой и средней дальности, но ниже орбиты спутников, что минимизирует помехи от рельефа и городской застройки.

Одной из ключевых особенностей «Барража-1» является система пневматической балластировки. Она позволяет аппарату менять высоту полета без расхода топлива, «перескакивая» между воздушными потоками. Благодаря этому платформа может маневрировать и длительное время удерживаться над заданным районом.

На борту аэростата может размещаться аппаратура связи 5G NTN, превращая его в «воздушную базовую станцию». Один такой аппарат способен покрыть связью крупный участок фронта, обеспечивая передачу видео, телеметрии для беспилотников и управление боевыми системами.

Александр Коц отмечает, что технология имеет как сильные, так и слабые стороны.

Плюсы: многодневное барражирование, независимость от наземных вышек, возможность быстрой организации канала связи при потере стационарной инфраструктуры.

Минусы: уязвимость перед дальнобойными средствами ПВО (из-за крупных габаритов), зависимость от метеоусловий (ветер, обледенение) и ограничения по весу оборудования.

Тем не менее проект имеет большой потенциал. Платформа преимущественно построена на отечественной элементной базе и компонентах, что обеспечивает высокую ремонтопригодность и создает серьезный задел на серийное производство.