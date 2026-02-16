Коц: в России началось тестирование «аэростатной» замены Starlink для фронта

В России прошли успешные испытания новой стратосферной платформы «Барраж-1», способной обеспечить устойчивой связью зону боевых действий. О полете уникального аппарата пишет военный корреспондент Александр Коц.
Аппарат представляет собой высотный аэростат, который может поднимать до 100 кг полезной нагрузки на высоту 20 км, и такая высота идеальна для создания «зонтика» широкополосного интернета над фронтом и прифронтовой зоной. Платформа находится выше зоны действия ПВО малой и средней дальности, но ниже орбиты спутников, что минимизирует помехи от рельефа и городской застройки.
Одной из ключевых особенностей «Барража-1» является система пневматической балластировки. Она позволяет аппарату менять высоту полета без расхода топлива, «перескакивая» между воздушными потоками. Благодаря этому платформа может маневрировать и длительное время удерживаться над заданным районом.
На борту аэростата может размещаться аппаратура связи 5G NTN, превращая его в «воздушную базовую станцию». Один такой аппарат способен покрыть связью крупный участок фронта, обеспечивая передачу видео, телеметрии для беспилотников и управление боевыми системами.
Александр Коц отмечает, что технология имеет как сильные, так и слабые стороны.
Плюсы: многодневное барражирование, независимость от наземных вышек, возможность быстрой организации канала связи при потере стационарной инфраструктуры.
Минусы: уязвимость перед дальнобойными средствами ПВО (из-за крупных габаритов), зависимость от метеоусловий (ветер, обледенение) и ограничения по весу оборудования.
Тем не менее проект имеет большой потенциал. Платформа преимущественно построена на отечественной элементной базе и компонентах, что обеспечивает высокую ремонтопригодность и создает серьезный задел на серийное производство.