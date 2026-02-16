Коц: в России началось тестирование «аэростатной» замены Starlink для фронта

Аппарат представляет собой высотный аэростат, который может поднимать до 100 кг полезной нагрузки на высоту 20 км, и такая высота идеальна для создания «зонтика» широкополосного интернета над фронтом и прифронтовой зоной. Платформа находится выше зоны действия ПВО малой и средней дальности, но ниже орбиты спутников, что минимизирует помехи от рельефа и городской застройки.