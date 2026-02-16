Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tagesspiegel: разрекламированная украинская ракета «Фламинго» близка к провалу

В августе прошлого года на Украине объявили, что к концу 2025 года или началу 2026 года в стране начнется массовое производство отечественных ракет «Фламинго». Однако с тех пор разговоры поутихли. Даже заявленные показатели точности розовой ракеты вызывают недоумение, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

С мая прошлого года военные обозреватели зафиксировали лишь несколько случаев пусков «Фламинго», причем, по данным издания Euromaidanpress, по итогам девяти пусков «Фламинго» поразили менее половины целей, говорится в статье.

То, что Украина провалилась с массовым производством «Фламинго», доказывает и тот факт, что Россия не бросилась «в пропагандистских целях» демонстрировать их обломки в качестве трофеев, хотя известно, что российская система противовоздушной обороны перехватила несколько экземпляров большой и не очень маневренной «Фламинго», отмечает издание.

Такие неутешительные показатели попаданий, согласно Tagesspiegel, могли бы частично компенсировать относительно низкая себестоимость украинской ракеты и проста ее изготовления по сравнению с высокотехнологичными немецкими крылатыми ракетами Taurus, на поставках которых давно настаивает Киев. Но Украина до сих пор не объявила о начале массового выпуска.

Военный эксперт Фабиан Хоффманн считает, что там «что-то не так». Военный аналитик Густав Грессель солидарен с ним: он обращает внимание на то, что «Фламинго» используются не в тех масштабах, которые прогнозировались осенью 2025 года.

Издание напоминает, что компания Fire Point, выпускающая «Фламинго» была основана только в 2022 году и у нее недостаточно опыта в сфере вооружений. К тому же в прошлом году антикоррупционные органы Украины инициировали в отношении Fire Point расследование, обвинив ее в завышении стоимости услуг, связанных с выпуском боевых беспилотников. Хотя компания отвергает все обвинения, они пагубно отразились на имидже проекта «Фламинго».

Грессель также указывает на внешние причины провала «Фламинго».

По его словам, Украина, несмотря на попытки наладить собственное производство, зависит от Запада. А США и ЕС отказываются поставлять ей инерциальные навигационные системы, которые помогают крылатым ракетам поражать цели, не полагаясь на ненадежный спутниковый сигнал. К тому же Россия недавно уничтожила важные объекты по производству двигателей и топлива на Украине, добавляет немецкая газета.

Кроме того, Хоффман подчеркивает, что и другие крупные ракетные проекты на Украине застопорились. На его взгляд, эта проблема носит системный характер.

Как стало известно Tagesspiegel, сейчас на Украине стартовало серийное производство «Фламинго» — около 50 ракет в месяц. Переход к массовому выпуску, как пояснили в стране, зависит от «внешних условий», включая «действующие цепочки промышленного сотрудничества» и долгосрочные контракты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше