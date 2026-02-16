Tagesspiegel: разрекламированная украинская ракета «Фламинго» близка к провалу

Издание напоминает, что компания Fire Point, выпускающая «Фламинго» была основана только в 2022 году и у нее недостаточно опыта в сфере вооружений. К тому же в прошлом году антикоррупционные органы Украины инициировали в отношении Fire Point расследование, обвинив ее в завышении стоимости услуг, связанных с выпуском боевых беспилотников. Хотя компания отвергает все обвинения, они пагубно отразились на имидже проекта «Фламинго».