Tagesspiegel: разрекламированная украинская ракета «Фламинго» близка к провалу

С мая прошлого года военные обозреватели зафиксировали лишь несколько случаев пусков «Фламинго», причем, по данным издания Euromaidanpress, по итогам девяти пусков «Фламинго» поразили менее половины целей, говорится в статье.
То, что Украина провалилась с массовым производством «Фламинго», доказывает и тот факт, что Россия не бросилась «в пропагандистских целях» демонстрировать их обломки в качестве трофеев, хотя известно, что российская система противовоздушной обороны перехватила несколько экземпляров большой и не очень маневренной «Фламинго», отмечает издание.
Такие неутешительные показатели попаданий, согласно Tagesspiegel, могли бы частично компенсировать относительно низкая себестоимость украинской ракеты и проста ее изготовления по сравнению с высокотехнологичными немецкими крылатыми ракетами Taurus, на поставках которых давно настаивает Киев. Но Украина до сих пор не объявила о начале массового выпуска.
Издание напоминает, что компания Fire Point, выпускающая «Фламинго» была основана только в 2022 году и у нее недостаточно опыта в сфере вооружений. К тому же в прошлом году антикоррупционные органы Украины инициировали в отношении Fire Point расследование, обвинив ее в завышении стоимости услуг, связанных с выпуском боевых беспилотников. Хотя компания отвергает все обвинения, они пагубно отразились на имидже проекта «Фламинго».
По его словам, Украина, несмотря на попытки наладить собственное производство, зависит от Запада. А США и ЕС отказываются поставлять ей инерциальные навигационные системы, которые помогают крылатым ракетам поражать цели, не полагаясь на ненадежный спутниковый сигнал. К тому же Россия недавно уничтожила важные объекты по производству двигателей и топлива на Украине, добавляет немецкая газета.
Как стало известно Tagesspiegel, сейчас на Украине стартовало серийное производство «Фламинго» — около 50 ракет в месяц. Переход к массовому выпуску, как пояснили в стране, зависит от «внешних условий», включая «действующие цепочки промышленного сотрудничества» и долгосрочные контракты.