Так, в зоне группировки «Север» противник потерял свыше 170 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 150. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 175 и до 300 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 275 солдат в зоне группировки «Восток» и до 20 в зоне ответственности «Днепра».