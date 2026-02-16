В Крыму участники СВО могут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса

В Крыму демобилизованные участники спецоперации могут воспользоваться социальным контрактом для получения финансовой поддержки на развитие или открытие бизнеса. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
Новый социальный контракт для демобилизованных участников СВО и членов семей инвалидов I и II группы, уволенных с военной службы, позволяет получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи.
«Отсутствие такой проверки — главное отличие новой меры от обычного социального контракта. Для ее получения необходимо оформить статус ветерана или участника СВО», — отметил Аксенов.
Деньги предоставляются на конкретные цели, а не как свободная финансовая помощь. Их использование должно подтверждаться чеками, договорами и актами. Ветеран может подать заявление и пакет документов, подтверждающих участие в СВО, демобилизацию и бизнес-план, в органы соцзащиты лично или через портал Госуслуг. После одобрения заявления заключается соцконтракт и перечисляются средства.
При нарушении условий соцконтракта или если проект не выполнен без уважительной причины, органы соцзащиты могут потребовать вернуть полученные средства.