В Крыму участники СВО могут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса

Деньги предоставляются на конкретные цели, а не как свободная финансовая помощь. Их использование должно подтверждаться чеками, договорами и актами. Ветеран может подать заявление и пакет документов, подтверждающих участие в СВО, демобилизацию и бизнес-план, в органы соцзащиты лично или через портал Госуслуг. После одобрения заявления заключается соцконтракт и перечисляются средства.