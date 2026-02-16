Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России поразила транспортную инфраструктуру ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты энерго- и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Поражение было нанесено местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее в этот день ВС РФ поразили хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ в Полтавской области. Уточнялось, что поражение было нанесено в районе населенного пункта Качаново.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.