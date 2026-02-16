Армия России поразила транспортную инфраструктуру ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Поражение было нанесено местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Ранее в этот день ВС РФ поразили хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ в Полтавской области. Уточнялось, что поражение было нанесено в районе населенного пункта Качаново.
