ВС РФ освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР

Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что российские военные за две недели февраля, несмотря на сложные зимние условия, освободили 12 населенных пунктов. Он также отметил, что под контроль ВС РФ перешло более 200 кв. км территории. Уточнялось, что бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое.