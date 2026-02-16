«Подразделения группировки войск “Север” в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что Миньковка в ДНР была освобождена «Южной» группировкой войск. Дополняется, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки превысили 600 человек.
Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что российские военные за две недели февраля, несмотря на сложные зимние условия, освободили 12 населенных пунктов. Он также отметил, что под контроль ВС РФ перешло более 200 кв. км территории. Уточнялось, что бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое.