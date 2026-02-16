Ричмонд
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое, Торецкое, Сергеевка и Новый Донбасс Донецкой народной республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.