«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое, Торецкое, Сергеевка и Новый Донбасс Донецкой народной республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.