В Минобороны рассказали об потерях ВСУ в зоне действия «Востока» за сутки

«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области», — отметили в министерстве обороны РФ.