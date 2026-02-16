В Минобороны рассказали об потерях ВСУ в зоне действия «Востока» за сутки

«Противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области», — отметили в министерстве обороны РФ.