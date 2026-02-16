«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоосиново, Ковшаровка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов», — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия «Запада» за сутки
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.