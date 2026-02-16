ПВО сбила 345 беспилотников и восемь снарядов HIMARS за сутки

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 114 642 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 726 танков и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 313 орудия полевой артиллерии и минометов, 54 532 единицы специальной военной автомобильной техники.