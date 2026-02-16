В третий раз 16 февраля в Воронежской области отменили опасность атаки дронов

16 февраля в 13:46 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Режим сохранялся почти три часа — с 10:50.
Кстати, это уже третья отмена режима за сегодня. Опасность дронов действовала с 23:32 15 февраля до 2:47 16 февраля, а потом с 8:52 до 9:14. А с 8:53 до 9:14 объявляли тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА по Нововоронежу.
По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских дронов над пятью регионами РФ.
