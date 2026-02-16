Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 16 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 16 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили два населенных пункта

Подразделения группировки «Север» за минувшие сутки взяли под контроль село Покровку Сумской области. Бойцы группировки «Юг» вытеснили противника из населенного пункта Миньковка ДНР.

Группировка «Север» наступает в Сумской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали две украинские бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 170 военнослужащих, 18 автомобилей, четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов.

Группировка «Запад» перешла на новые позиции

Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоосиново, Ковшаровка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичевка ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 150 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» продвинулись в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка и Краматорск ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 175 человек. Также противник лишился танка, шести боевых бронированных машин, 15 пикапов, артиллерийского орудия, двух складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 300 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое, Торецкое, Сергеевка и Новый Донбасс ДНР.

Потери украинской стороны: порядка 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

«Восток» атакует ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области.

Противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

«Днепр» улучшил тактическое положение

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 345 БПЛА самолетного типа.

