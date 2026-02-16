ВС России освободили два населенных пункта
Группировка «Север» наступает в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали две украинские бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 170 военнослужащих, 18 автомобилей, четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов.
Группировка «Запад» перешла на новые позиции
Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоосиново, Ковшаровка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичевка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 150 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвинулись в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка и Краматорск ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 175 человек. Также противник лишился танка, шести боевых бронированных машин, 15 пикапов, артиллерийского орудия, двух складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 300 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое, Торецкое, Сергеевка и Новый Донбасс ДНР.
Потери украинской стороны: порядка 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.
«Восток» атакует ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области.
Противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка и Орехов Запорожской области.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 345 БПЛА самолетного типа.