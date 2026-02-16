Эксперт раскрыл, куда ВСУ стянули резервы для контратак

По словам собеседника NEWS.ru, Запорожская область и город Гуляйполе — главное направление для развития контратак украинской армии.
«Там они сосредоточили огромную группировку, приблизительно около 30 тыс. человек, и пытаются контрнаступлением отбить город, остановить наступление ВС РФ», — уточнил Матвийчук.
По его словам, Киев перенаправляет на приоритетный участок ресурсы с других направлений. Эксперт уточнил, что усилиями российской армии движение ВСУ остановлено и противника уже начали «выбивать» на первоначальные рубежи.
Ранее стало известно о ликвидации военнослужащих ВСУ сослуживцами при попытке сдаться в плен российским бойцам на Запорожском направлении. Украинские военные атаковали с помощью дронов своих коллег, которые направлялись в сторону российских позиций.