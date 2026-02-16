Собеседник NEWS.ru отметил, что террористическая тактика стала для ВСУ основной. «Будут бить и дальше, причем без особого прицела, просто стараясь убить и искалечить как можно больше гражданских. Это соответствует главной цели Владимира Зеленского», — добавил депутат.
Журавлев уточнил, что украинский лидер прилагает усилия, чтобы конфликт продолжался. Парламентарий выразил уверенность, для прекращения обстрелов мирных россиян требуется ликвидация киевского режима.
15 февраля в Брянской области была зафиксирована наиболее интенсивная атака с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ. За сутки российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 229 украинских дронов. В результате этих атак были повреждены энергетические объекты.