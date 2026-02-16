Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили, почему ВСУ стали активнее атаковать регионы РФ

ВСУ увеличили количество ударов по гражданским объектам на российской территории, так как не могут достичь успеха на линии фронта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник NEWS.ru отметил, что террористическая тактика стала для ВСУ основной. «Будут бить и дальше, причем без особого прицела, просто стараясь убить и искалечить как можно больше гражданских. Это соответствует главной цели Владимира Зеленского», — добавил депутат.

Журавлев уточнил, что украинский лидер прилагает усилия, чтобы конфликт продолжался. Парламентарий выразил уверенность, для прекращения обстрелов мирных россиян требуется ликвидация киевского режима.

15 февраля в Брянской области была зафиксирована наиболее интенсивная атака с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ. За сутки российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 229 украинских дронов. В результате этих атак были повреждены энергетические объекты.