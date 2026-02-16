В Минобороны рассказали, что помогло ВС РФ при штурме Покровки

«Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника», — сказано в сообщении.
Перед основным этапом штурма в населенном пункте были задействованы артиллерия. Также большой вклад внесли подразделения войск беспилотных систем, которые вели круглосуточную разведку, давали данные при корректировке огня и FPV-дронов.
Об освобождении российскими войсками населенных пунктов Покровка в Сумской области и Миньковка в Донецкой Народной Республике стало известно 16 февраля.