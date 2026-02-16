Кинологи Росгвардии обнаружили тысячи взрывоопасных предметов в зоне СВО. Видео

Только в ДНР за минувший год служебные собаки помогли обнаружить более 65 тысяч взрывоопасных предметов и около тонны взрывчатых веществ. Кроме того, кинологи Росгвардии нашли 350 единиц огнестрельного оружия и более 172 тысяч патронов.