Кинологи Росгвардии обнаружили тысячи взрывоопасных предметов в зоне СВО. Видео

Четвероногие саперы на страже мира: кинологи Росгвардии обезвредили тысячи взрывоопасных предметов в новых регионах. Видео о том как проходят тренировки служебных собак.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Специалисты кинологической службы Росгвардии вместе со служебными собаками продолжают работу по разминированию и обеспечению безопасности на освобожденных территориях. Бойцы и их четвероногие напарники регулярно находят тайники с оружием и взрывчаткой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такая работа играет ключевую роль в восстановлении мирной жизни в новых регионах, предотвращая теракты и несчастные случаи. Для поддержания высокой эффективности специалисты регулярно проводят тренировки для оттачивания профессиональных навыков.

Только в ДНР за минувший год служебные собаки помогли обнаружить более 65 тысяч взрывоопасных предметов и около тонны взрывчатых веществ. Кроме того, кинологи Росгвардии нашли 350 единиц огнестрельного оружия и более 172 тысяч патронов.