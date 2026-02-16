Марочко: силы РФ успешно наступают на западе от Орехова

«Касаемо ореховского участка — здесь есть развитие успехов. Прежде всего, группировкой “Днепр” было освобождено три населенных пункта (с начала февраля — прим. ТАСС). И это все происходило на западных рубежах от Орехова. Противник здесь попытался провести ряд контратак, прежде всего, это в районе Малой Токмачки — юго-восточнее от Орехова», — сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.