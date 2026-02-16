Марочко: силы РФ успешно наступают на западе от Орехова

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что командование ВСУ перебросило на запорожское направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков.
«Касаемо ореховского участка — здесь есть развитие успехов. Прежде всего, группировкой “Днепр” было освобождено три населенных пункта (с начала февраля — прим. ТАСС). И это все происходило на западных рубежах от Орехова. Противник здесь попытался провести ряд контратак, прежде всего, это в районе Малой Токмачки — юго-восточнее от Орехова», — сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.
Марочко уточнил, что освобождение Орехова — «ключ к Запорожью». По его словам, без освобождения Орехова наступать на город Запорожье «можно, но крайне нелогично и опасно».
По данным Марочко, российские военнослужащие с начала февраля усилили наступление в Запорожской области, уже освобождено 8 населенных пунктов. По словам военного эксперта, противник сделал в Орехове «очень крепкие укрепрайоны».